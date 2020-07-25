"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا بالرياض يغش في قطع غيار السيارات بتزوير بيانات بلد المنشأ

تم ضبط 40 ألف قطعة مقلدة "من الصين إلى أمريكا"

ضبطت الفِرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الحملات الأمنية، مستودعًا مخالفًا في الرياض؛ يغش في قطع غيار السيارات بتزوير بيانات بلد المنشأ.

كما تم ضبط 40 ألف قطعة غيار مقلدة من "الصين" إلى "أمريكا".

وبناء عليه تم إغلاق المستودع، والقبض على العمالة، وإحالتهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.