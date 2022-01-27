بعد شهرين.. "الفورمولا 1" تؤكد عودتها إلى مضمار كورنيش جدة

الغريمان ماكس فيرستابين ولويس هاميلتون يستأنفان صراعهما

أعلنت الفورمولا 1 عن عودتها بعد شهرين لحلبة كورنيش جدة لتعيش أجواء التشويق والإثارة مرة أخرى، حيث ينطلق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022 على ساحل البحر الأحمر.

جاء ذلك بعد نجاح منقطع النظير والذي حققه سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 العام الماضي،و تحتضن جدة الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا 1 خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل.

وبعد السباق الدراماتيكي في شهر ديسمبر الماضي، تعود أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم مرة أخرى لتتحدى أفضل السائقين في العالم وتدفعهم إلى أقصى حد، حيث يتسابقون تحت الأضواء الكاشفة على الحلبة ذات الـ 27 منعطفاً بسرعات فائقة تتخطى معدلاتها 252 كم/ ساعة.

وسيعود الغريمان ماكس فيرستابين ولويس هاميلتون إلى مواصلة صراعهما المحتدم على المسار، ولكن هل سيظلان في المقدمة هذا العام؟

تصل كل الفرق إلى جدة بسيارات جديدة، مصممة وفقاً للوائح الفنية المعدلة لجعل السباق أكثر تشويقاً وحماساً.

وفيما تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان سباقها الثاني للفورمولا 1، تحدث مارتن ويتيكر، الرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة للسباق، عن النجاح اللافت للسباق الأول والتغييرات التي ستطرأ على نسخة هذا العام.

وقال ويتيكر: "حقق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2021 نجاحاً باهراً، وكان حجم الحدث وتأثيره أكبر بكثير من توقعاتنا. لقد كان سباقاً استثنائياً، وقدم المملكة العربية السعودية في أبهى صورة".

وبشكل إجمالي، حضر الحدث في حلبة كورنيش جدة نحو 140 ألف متفرج على مدار ثلاثة أيام، وكان سباق جائزة السعودية أحد أكثر السباقات مشاهدةً على شاشة التلفزيون في تاريخ الرياضة.

وعلى الرغم من هذا النجاح، سيتم إجراء بعض التعديلات البسيطة على الحلبة لإثراء تجربة الجمهور وتعديل جودة المسار للسائقين. وسيتم تحسين خطوط الرؤية من منظور قمرة القيادة، بينما سيتم إجراء التعديلات لتحسين زوايا المدرجات ومناطق الجمهور وإدارة حركة المرور.

وقال ويتيكر: "كل من حضر السباق أشاد بروعته، لقد كان ذلك أول حدث لنا في الفورمولا 1، لذلك ظهرت بعض التحديات، ولكن لا يمكن إغفال أن الحلبة قد تم تشييدها بالكامل خلال أقل من ثمانية أشهر، لذلك كان ذلك إنجازاً استثنائياً لفريق العمل وجميع المقاولين".

وأضاف: "ولكن مع إتاحة بعض الوقت قبل سباقنا الثاني، تتواصل جهودنا لضمان خلق تجربة أفضل من ذي قبل للجمهور".