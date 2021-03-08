الاتحاد يجهز "رودريغيز" لمباراة الكأس .. ومشاركته أمام الشباب ضبابية

ما زالت الرؤية ضبابية في البيت الاتحادي، حول مشاركة لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي "رودريغيز"، أمام الشباب، في افتتاح الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الأربعاء المقبل، بملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وأكد المدير الفني للفريق الجداوي "كاريلي" أنه لن يجازف بمشاركة اللاعب أمام الشباب، قبل أن تكتمل جاهزيته 100 % .

ويفضل الجهاد الفني تجهيز "رودريغيز" لمباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 15 مارس الجاري، أمام الفتح.

ويحل الاتحاد في المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.