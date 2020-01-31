الاتفاق يضم البركة من الأهلي حتى نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع الظهير الأيسر خالد البركة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي.

وكان البركة قد انتقل إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي، قادماً من الحزم بعقد يمتد حتى 2024، إلا أن اللاعب لم يحظ بفرصة المشاركة في أية مباراة مع الأهلي خلال هذا الموسم، كما تعرض اللاعب لإصابة بتمزق عضلي، قبل أن يتعافى من الإصابة ويعود لتدريبات الفريق.