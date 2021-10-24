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من الدول التي سبق تعليق القدوم منها.. إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني

إنفاذاً لتوجيهات الملك.. "الخارجية" تمدّد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفي إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (مركز المعلومات الوطني)، وبالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الداخلية بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين ممن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد، وقد تم التمديد لهم بشكل آلي، إلى تاريخ 25/ 4/ 1443هـ الموافق 30/ 11/ 2021م، كما تم إشعار المستفيدين من التمديد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، ومرفق بالبريد المرسل نموذج التأشيرة الإلكترونية (e-visa).