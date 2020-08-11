سلطنة عمان: 82,050 إجمالي الإصابات بـ"كورونا"

ارتفاع حصيلة المتعافين في الكويت إلى 64,759

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة 82050 إصابة، والوفيات 533، والمتعافين 76720 لتصل نسبة التعافي إلى 93,5%.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 458، وعدد المنومين في العناية المركزة 164.

من ناحية ثانية، أفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، بشفاء 731 إصابة من مرض كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 64759 حالة.