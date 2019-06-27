مصر ونيجيريا يقطعان تذكرة العبور إلى دور ثمن النهائي

في ختام الجولة الثانية من أمم إفريقيا

تأهل المنتخب المصري إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم إثر فوزه على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم بين المنتخبين على ملعب القاهرة الدولي - الجولة الثانية - من منافسات المجموعة الأولى.

افتتح أحمد المحمدي التسجيل في الدقيقة 25 قبل أن يعزز نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح النتيجة بتسجيله الهدف الثاني قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة ثم حلت أوغندا في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط وزيمبابوي ثالثة (نقطة) وتتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب دون نقاط.

وفي اللقاء الآخر حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة أوغندا مع زيمبابوي في المجموعة ذاتها حيث احتضنها ملعب القاهرة الدولي.

منح أوكوي التقدم لمنتخب أوغندا في الدقيقة 12 قبل أن يُدرك منتخب زيمبابوي التعادل في الدقيقة 40 عن طريق خاما بيليات.

وفي ثالث اللقاءات حجز المنتخب النيجيري بطاقة العبور إلى ثمن النهائي عقب فوزه على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب الإسكندرية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



أحرز هدف المباراة الوحيد المدافع كينيث أوميرو لاعب لغيانيس الإسباني في الدقيقة 73.



