كوريا الجنوبية: 19 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

يتجاوز إجمالي الإصابات 11 ألفًا  والوفيات تصل إلى 269

سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا حالتي وفاة إضافيتين.

ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفًا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441 08:25 AM

يتجاوز إجمالي الإصابات 11 ألفًا  والوفيات تصل إلى 269

كوريا الجنوبية: 19 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

سيئول

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سجلت كوريا الجنوبية 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء.

وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضًا حالتي وفاة إضافيتين.

ويرتفع بذلك عدد حالات الإصابة الإجمالية في البلاد إلى 11 ألفًا و225 حالة والوفيات إلى 269 وفاة.

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كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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