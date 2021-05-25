"الصحة": تسجيل 1389 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 912 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، تسجيل 1389 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 443460 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 912 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 426589 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7278 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9593 والحالات الحرجة 1348 حالة.