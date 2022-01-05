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مع ارتفاع طفيف ومتدرج في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر

ستظل مسيطرة للسبت.. المسند: كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ كتلة هوائية باردة تجثم فوق معظم الأجواء #السعودية الآن؛ مصدرها شمال شرقي.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ستظل مسيطرة حتى يوم السبت، مع ارتفاعٍ طفيفٍ ومتدرجٍ في درجة الحرارة حتى قدوم المنخفض الجوي الممطر الأسبوع المقبل .