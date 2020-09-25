العراق : ٤٥٩٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجل العراق خلال الـ24 ساعة الماضية 4593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابات إلى 341699 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان تسجيل 68 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8867 حالة، فيما تم تسجيل 4505 حالات شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 273266 حالة.