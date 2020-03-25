وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي

بحثا سبل تعزيز التعاون في مواجهة تداعيات وباء كورونا

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والخليجي المشترك، في مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى استعراض الجهود القائمة بينهما في هذا الإطار.

فيروس كورونا الجديد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 11:33 AM

بحثا سبل تعزيز التعاون في مواجهة تداعيات وباء كورونا

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والخليجي المشترك، في مواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد، إضافة إلى استعراض الجهود القائمة بينهما في هذا الإطار.

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فيروس كورونا الجديد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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