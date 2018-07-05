للتأكد من جودة الخدمات المقدمة.. جولات مكثفة لسياحة نجران على الفنادق

شددت على أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز للحد من التلاعب فيها

كثّفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، جولاتها الرقابية على المنشآت السياحية خلال إجازة الصيف؛ وذلك للتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة واشتراطات الهيئة وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار.

وزار مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح آل مريح في جولة ميدانية، عدداً من المنشآت السياحية بالمنطقة؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للنزلاء ومناسبة الأسعار ومستوى النظافة لزوار المنطقة خلال إجازة الصيف لهذا العام 1439هـ.

وأكد "آل مريح" تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية خلال العطل والإجازات الرسمية؛ مشيراً إلى أهمية وضع قائمة الأسعار في مكان بارز في مداخل الفنادق والشقق المفروشة؛ ليتمكن النزيل من الاطلاع عليها والحد من التلاعب في الأسعار، والحفاظ على مستوى النظافة والخدمة التي تقدم للنزيل؛ مبيناً أنه يوجد بالمنطقة 30 فندقاً و138 وحدة شقق مفروشة و24 مكتباً سياحياً.

وقال "آل مريح": إن الهيئة حريصة على تحقيق معادلة الجودة في الخدمة مقابل السعر المدفوع؛ لتمكين زوار منطقة نجران من الاطلاع على المقومات السياحية التي تزخر بها المنطقة خلال الإجازات والعطل الرسمية.

وأضاف: تحتوي نجران على فنادق وأجنحة فندقية وشقق مفروشة ذات جودة عالية جداً؛ مبرراً ذلك بحرص المستثمرين على تقديم خدمات منافسة.