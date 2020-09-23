مستفيدو إسكان جازان يوقِّعون على أكبر جدارية للوطن في اليوم الوطني الـ90

بمساحة 36م2 وطول 12 م2

عبَّر مستفيدو فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان عن مشاعرهم الوطنية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ٩٠، وذلك عبر جدارية، جسدت معاني الوفاء والإخلاص، وتحكي تلاحمًا وحبًّا صادقًا، وثقة كاملة بين الشعب والقيادة الحكيمة.

وكانت الجدارية بمساحة ٣٦م٢، وطول ١٢م، وعُلقت على مقر فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان، وحوت معاني ولاء، وعبارات سامية، تجسدت فيها روح الانتماء والوطنية لهذا الوطن الغالي.. ودُونت من قِبل مستفيدي الإسكان بمنطقة جازان بشرائحهم وفئاتهم العمرية كافة تجاه الوطن والقيادة.

يُذكر أن فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان حتى قبل نهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م حقق ما يزيد على ٣٠،٠٠٠ منتج سكني متنوع، استفادت منها الأُسر السعودية في منطقة جازان، ضمن مشاريع مختلفة ومتنوعة، شملت أغلب المناطق والمحافظات والجزر البحرية بالمنطقة.

وحملت الجدارية هوية ذكرى اليوم الوطني الـ٩٠ "همة حتى القمة"، الذي يحكي مسيرة نماء وازدهار على يد جلالة الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، وأبنائه الملوك الذين تابعوا مسيرة النهضة والرقي حتى أصبحت السعودية في مصاف الدول العظمى بالعالم.