8 جهات أمنية في جدة تباشر تطبيق منع التجوُّل.. والشوارع خالية

تعامُل جيد مع المواطنين والمقيمين وفرض غرامات على المخالفين

باشرت مساء اليوم في جدة ثماني جهات أمنية تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمنع التجول بدءًا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتضافرت جهود كل من: الحرس الوطني والشرطة وأمن المنشآت والمجاهدين وأمن الطرق والمرور ودوريات الأمن وقوة أمن المهمات. وشكَّلت معظم الأجهزة الأمنية نقاط تفتيش في عدد من أحياء المحافظة، ولوحظ التعامل الجيد لرجال الأمن مع المواطنين والمقيمين.

وتطبيقًا لما نصت عليه التعليمات تم تسجيل غرامات على الأشخاص المخالفين بواقع عشرة آلاف ريال للمخالفة الواحدة.

"سبق" رصدت شوارع جدة وهي خالية تمامًا من المارة بعد بدء تطبيق الحظر إلا من سيارات الأجهزة الأمنية فقط.