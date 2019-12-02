"الأخضر" يواصل إبداعاته ويكسب عمان بثلاثية.. والبحرين يرافقه برياعية في الكويت

تأهلا إلى نصف نهائي خليجي 24

نجح المنتخب السعودي في خطف بطاقة التأهل لدور الأربعة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي ٢٤" المقامة حالياً في قطر، وذلك بفوزه مساء اليوم على نظيره العماني بثلاثة أهداف لهدف في المواجهة الثالثة من المجموعة الثانية مما رفع رصيد الأخضر للنقطة السادسة، بادر فراس البريكان بوضع المنتخب السعودي في المقدمة بتسجيله الهدف الأول عند الدقيقة 25 وذلك بعد تلقيه كرة من الجهة اليسرى سددها بقدمه اليسرى قوية عانقت الشباك العمانية، وعند الدقيقة 37 تلقى هتان باهبري كرة مماثلة في نفس منطقة تسجيل الهدف الأول ولكنه أهدرها خارج الخشبات الثلاث، وقبل نهاية الشوط الأول عاد ذات اللاعب مسجلاً هدف تأكيد الأفضلية والسيطرة المطلقة لمنتخبنا الوطني وذلك بعد انطلاقة ياسر الشهراني من الجهة اليسرى مررها على قوس منطقة الجزاء العمانية لتصل للقائد سلمان الفرج الذي تعامل معها بإيثار عبر لمسة جميلة أوصلها للمتأهب هتان باهبري وسددها قوية غالطت حارس المرمى وسكنت الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين دون مقابل، بدأ الشوط الثاني وظهرت هفوات من خط الظهر السعودي نتج عن هذا التراخي تقليص الفارق من المنتخب العماني عبر لاعبه المنذر وذلك بدخوله منطقة الجزاء السعودية وتسديد كرة مخادعة أعلن لها تقليص الفارق عند الدقيقة 55 ولكن الرد السعودي لم يتأخر كثيراً فلم تمض سوى دقيقة واحدة حتى تمكن هتان باهبري من تسجيل هدف الاطمئنان بعد تلقيه كرة من فراس البريكان الذي بذل مجهوداً في تحضيرها بفضل بنيته الجسمانية لتصبح النتيجة ثلاثة أهداف لهدف لتنتهي المواجهة بفوز المنتخب السعودي وضمانه المركز الأول وبالتالي تأكد مقابلته ثاني المجموعة الأولى المنتخب القطري مستضيف البطولة.

وفي المباراة الثانية تغلب منتخب البحرين على الكويت بنتيجة 4-2 ليصبح ترتيب المجموعة:

السعودية أولاً بست نقاط، البحرين ثانياً بأربع نقاط، عمان ثالثاً بأربع نقاط والكويت رابعاً بثلاث نقاط.