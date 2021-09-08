جلدت اثنين منهم.. "طالبان" تعتقل 5 صحفيين غطوا مظاهرة نسائية

"مراسلون بلا حدود" انتقدت انتهاكات الحركة

اعتقل عناصر حركة طالبان خمسة صحفيين يعملون لصالح موقع "إطلاعات رزو" الأفغاني، وجلدت اثنين منهم؛ وذلك عقب تغطيتهم مظاهرة نسائية في العاصمة كابول.

وبيّنت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الأربعاء أن عناصر "طالبان" اعتقلوا في اليوم التالي لمظاهرة، قُمعت بشدة من قِبلهم، خمسة صحفيين يعملون لموقع "إطلاعات روز".

وأضافت بأن اثنين من الصحفيين المعتقلين، هما: تقي دريابي ونعمت الله نقدي، تعرَّضا للجَلْد باستخدام السياط والأسلاك على الظهر والرأس خلال حبسهما، ونُقلا إلى المشفى قبل إطلاق سراحهما.

وانتقدت المنظمة الانتهاكات، داعية "طالبان" لاحترام القانون الدولي والسلامة الجسدية للصحفيين، وفقًا لـ"سبوتنيك".