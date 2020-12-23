"حقوق الإنسان" تطلق برنامجاً لتعزيز اكتشاف حالات التحرش بذوي الإعاقة

الهيئة: لإلقاء الضوء على الظاهرة وبحث آليات جديدة لمواجهتها والتصدي لها

أطلقت هيئة حقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات المختصين لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً الأطفال.

وقالت الهيئة إنها تعمل على دراسة أهم المواضيع التي تسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان وخصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً، وإن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى بأولوية في جهودها وبرامجها التدريبية والتوعوية وذلك لضمان حصولهم على كافة حقوقهم المكفولة نظاماً.

وأضافت أنها تعمل على إعداد برنامج تدريبي لتنفيذه خلال الشهر المقبل، تستهدف من خلاله تأهيل المختصين لاكتشاف حالات التحرش الجنسي بالأشخاص ذوي الإعاقة وخاصةً الأطفال، وإلقاء الضوء على هذه الظاهرة وبحث آليات جديدة لمواجهتها والتصدي لها.

وأردفت "حقوق الإنسان": يستهدف البرنامج توفير الحماية الشاملة للضحايا، ورصد التقدم المحرز في هذا الإطار، وتنسيق الجهود وتعزيز الوعي بمخاطر هذه الظاهرة، وبحث أدوات جديدة لاكتشافها وضبطها من أجل الوصول إلى مستوى عالٍ في حماية الأشخاص ذوي الإعاقة منها.

وشدّدت على ضرورة التكاتف من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم من كافة الانتهاكات وفي مقدمتها التحرش الجنسي، وأن خصائص بعضهم العقلية، وعدم إدراكهم لأهداف المعتدي الحقيقية من هذا الاستغلال الجنسي، تجعلهم أكثر عرضة للتحرش من غيرهم.

وأوضحت "الهيئة" أن البرنامج التدريبي سيعزز قدرات المختصين في الالمام المعرفي بالعلامات والدلائل الجسيمة والنفسية للتحرش و الاعتداء الجنسي، وآليات الكشف عنها.