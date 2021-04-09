"كورونا" عالميًا.. الولايات المتحدة تسجل 74,860 وإيطاليا 17221 وإسبانيا 9901

3030 حالة في بريطانيا و711 في اليونان و387 في لوكسمبورغ

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 74,860 إصابة مؤكدة و871 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30,737,477، فيما بلغ عدد الوفيات 556,106.



وسجلت إيطاليا 487 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و17221 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها اليوم إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة زادت بحسب هذه البيانات إلى 112861، فيما ارتفع مجمل الإصابات المحصاة إلى 3717602 منذ تفشي الجائحة.



فيما سجلت إسبانيا 9901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 142 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3.336.637، فيما بلغت حصيلة الوفيات 76179.



وسجلت المملكة المتحدة 3030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 53 حالة وفاة.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,370,321، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 126,980.



بينما سجلت اليونان 711 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4084.



وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 73 حالة وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8680.



أما لوكسمبورغ فسجلت 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان اليوم، إلى أنها لم تسجل أي وفيات جديدة؛ ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 762، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 63180.