"المركز الوطني" يواصل حملة توزيع مليون وجبة إفطار صائم

للحد من حوادث الطرقات في الرياض وجدة والشرقية

انطلقت حملة (إفطار صائم) لتوزيع مليون وجبة عند الإشارات الرئيسيّة والتقاطعات المهمة من تنفيذ المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع شركة نستله على مدار شهر رمضان المبارك في كل من مدينة الرياض وجدة والدمام. ويهدف البرنامج إلى الإسهام في الحد من حوادث الطرقات قبيل الإفطار، حيث أفادت الدراسات أنه في هذا الوقت تزيد نسبة الحوادث بسبب اللحاق على وجبة الإفطار.

وينفذ البرامج أكثر من ٥٠٠ متطوع محترف تم تدريبهم وتأهيلهم بشكل مميز خاصة أمور السلامة.

واستطاع برنامج إفطار صائم أن يثبت نجاحه في من خلال زيادة الكميات التي يتم توزيعها وزيادة نقاط التوزيع عند الإشارات والشوارع الرئيسية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم المعطش أن المركز دأب على تنفيذ برنامج إفطار رمضان، حيث يسهم البرنامج في توفير وجبات إفطار لقائدي السيارات عند الإشارات وعلى الطرق قبيل وقت الأذان، كما أن جزءاً من هذه الوجبات سيتم توزيعه في الحارات الفقيرة وخاصة الأسر المحتاجة التي تستفيد من هذه الوجبات.

وقدم المعطش شكره لشركة نستله التي فعلت مسؤوليتها الاجتماعية بشكل مميز في هذا الشهر والتي تعتبرها جزءاً من سياستها الدائمة لخدمة المجتمع.