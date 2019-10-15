تركي بن محمد بن فهد يستقبل رئيس الشيشان

نقل له تحيات وتقدير خادم الحرمين وولي العهد

استقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بقصر اليمامة اليوم، الرئيس رمضان قاديروف؛ رئيس جمهورية الشيشان.

ونقل الأمير "تركي"؛ للرئيس الشيشاني، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما حمّله الرئيس "قديروف"؛ تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.