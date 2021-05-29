المملكة تقلص الوجهات المحظورة إلى 9 دول فقط.. تعرّف عليها

الإمارات بديلًا للبحرين في العبور.. وتوقعات بانتعاش

صدر قرار وزارة الداخلية السعودية بالسماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: "الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان".

وكانت هذه الدول ضمن الدول العشرين المحظورة قبل تقليص العدد إلى تسع دول فقط، هي: "جمهورية الأرجنتين، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند".

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: إن المملكة كانت قد أصدرت أمرًا في 2 فبراير 2021، علّقت فيه السماح بدخول المملكة مؤقتًا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وجاء القرار بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة. وقد أظهر استقراره وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وأضاف المصدر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقًا من يوم الأحد 30 مايو 2021، مع التأكيد على تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق مَن ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

ويتجه العديد من المقيمين الذين تلقوا اللقاح من الدول المتبقية في الحظر، إلى القدوم بالمرور عبر الإمارات وليس مملكة البحرين -كما كان في السابق- خاصة بعد فتح القدوم من الإمارات، بناء على قرار وزارة الداخلية.