وفاة والد العميد "فهد دليم"

أجريت صلاة الجنازة، أمس الاثنين، على دليم بن خزام العتيبي، والد مساعد مدير مكافحة المخدرات بجدة العميد فهد بن دليم العتيبي.
ويتقبل العزاء في الفقيد -غفر الله له وأسكنه فسيح جناته- ابنه العميد فهد، وإخوانه وجميع أسرته، في منزل الراحل بمحافظة الدوادمي.
أجريت صلاة الجنازة، أمس الاثنين، على دليم بن خزام العتيبي، والد مساعد مدير مكافحة المخدرات بجدة العميد فهد بن دليم العتيبي.
ويتقبل العزاء في الفقيد -غفر الله له وأسكنه فسيح جناته- ابنه العميد فهد، وإخوانه وجميع أسرته، في منزل الراحل بمحافظة الدوادمي.