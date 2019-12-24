وفاة والد العميد "فهد دليم"

أجريت صلاة الجنازة، أمس الاثنين، على دليم بن خزام العتيبي، والد مساعد مدير مكافحة المخدرات بجدة العميد فهد بن دليم العتيبي.

ويتقبل العزاء في الفقيد -غفر الله له وأسكنه فسيح جناته- ابنه العميد فهد، وإخوانه وجميع أسرته، في منزل الراحل بمحافظة الدوادمي.

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24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441 07:58 PM

وفاة والد العميد "فهد دليم"

صحيفة سبق الإلكترونية

الطائف

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أجريت صلاة الجنازة، أمس الاثنين، على دليم بن خزام العتيبي، والد مساعد مدير مكافحة المخدرات بجدة العميد فهد بن دليم العتيبي.

ويتقبل العزاء في الفقيد -غفر الله له وأسكنه فسيح جناته- ابنه العميد فهد، وإخوانه وجميع أسرته، في منزل الراحل بمحافظة الدوادمي.

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