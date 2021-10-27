"ليبارا" شريكًا رسميًّا لنادي النصر لمدة سنة

وقعت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر رسميًّا مع شركة ليبارا السعودية لتصبح شريكًاَ ضمن الشركاء الرئيسيين للنادي، وتمتدّ الشراكة لمدة سنة مع خيار التجديد لسنتين.

وستكون شركة ليبارا السعودية راعيًا للقميص في أعلى الصدر، وقد تمت مراسم توقيع الشراكة بمقر نادي النصر.

ومثل النصر رئيس النادي مسلي آل معمر، والرئيس التنفيذي أحمد الغامدي، فيما مثل شركة ليبارا الرئيس التنفيذي د. سليمان مرداد، والرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال ياسر الخويطر.