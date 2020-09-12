حصيلة يوم .."كورونا" يصيب 46.045 أمريكياً ويقتل 1.053

عدد الوفيات بلغ 192,388

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 46,045 إصابة مؤكدة، و1,035 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات وصل إلى 6,427,058 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 192,388 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 09:37 PM

عدد الوفيات بلغ 192,388

حصيلة يوم .."كورونا" يصيب 46.045 أمريكياً ويقتل 1.053

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 46,045 إصابة مؤكدة، و1,035 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات وصل إلى 6,427,058 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 192,388 حالة وفاة.

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