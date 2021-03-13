"عنبري" يحتفل بزواجه من كريمة "عروي" في بيش

احتفل الشاب يحيى بن ناصر عنبري، أول أمس الخميس، بزواجه من كريمة الشيخ منصور بن أحمد عروي، في محافطة بيش.

جاء ذلك وسط حضور عدد محدود من الأسرتين؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"سبق" تهنئ "عنبري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.

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13 مارس 2021 - 29 رجب 1442 03:27 PM

"عنبري" يحتفل بزواجه من كريمة "عروي" في بيش

صحيفة سبق الإلكترونية

جازان

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احتفل الشاب يحيى بن ناصر عنبري، أول أمس الخميس، بزواجه من كريمة الشيخ منصور بن أحمد عروي، في محافطة بيش.

جاء ذلك وسط حضور عدد محدود من الأسرتين؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

"سبق" تهنئ "عنبري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.

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