ابنة الإعلامي "إبراهيم العقيلي" بالعناية المركزة

إثر عارض صحي مفاجئ

ترقد في العناية المركزة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالروابي بالرياض منذ الخميس الماضي ابنة الزميل الإعلامي إبراهيم العقيلي، إثر عارض صحي مفاجئ.

وتخضع ابنة الزميل الإعلامي "العقيلي" لعلاج مكثف في جناح العناية المركزة؛ إذ وُضعت منذ فجر السبت على جهاز التنفس الصناعي بعد تخديرها، بإشراف من رئيس قسم العناية المركزة الدكتور فهد بافقيه.

"سبق" تتمنى لها الشفاء العاجل.. أدام الله عليها الصحة والعافية.