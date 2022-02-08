لتعزيز القيم لدى فئات المجتمع.. قولف السعودية تعلن إطلاق بطولة الطفل العربي

"السرور" أكد التفاعل مع أحداث المغربي ريان

أعلنت قولف السعودية عن إطلاق بطولة تشريفية تحت مسمى بطولة الطفل العربي التي تعد الأولى من نوعها في الاهتمام بإتاحة الفرصة أمام الأطفال العرب لممارسة اللعبة، وتعزيز قيمة الطفولة لدى فئات المجتمع المختلفة.

وتعتبر البطولة المنتظر إقامتها في الأول من أكتوبر تزامناً مع يوم الطفل العربي إحدى المبادرات التي تتبناها قولف السعودية ضمن أجندتها الاجتماعية، وينتظر أن تعلن قولف السعودية عن تفاصيلها في وقت لاحق؛ إذ تسعى من خلالها إلى المساهمة في خلق بيئات تفاعلية ممتعة وآمنة للأطفال، تمنحهم فرصة ممارسة الرياضة، واكتساب المهارات الجديدة.

وتأتي هذه البطولة في الوقت الذي توحدت فيه مشاعر الشعوب العربية في الحزن على الحادثة المؤلمة التي أودت بحياة الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية بعد خروجه بلحظات من البئر التي ظل حبيسها لمدة خمسة أيام متواصلة، على عمق 32 مترًا تحت الأرض، وذلك في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون "شمال المغرب".

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لقولف السعودية ماجد السرور أنّ "مأساة الطفل ريان عبّرت عن عمق المشاعر الإنسانية التي توحدت على مدار الأيام الماضية من جميع الأشقاء العرب وشعوب العالم"، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم والديه وذويه الصبر والسلوان.

وتابع السرور: "مثل هذه المشاهد تذكّرنا بتوحد أهدافنا جميعًا لدعم الطفولة، ومنح الأطفال أفضل فرص التطور وبناء المهارات، وكذلك فرص التعبير عن ذواتهم من خلال المنافسات الرياضية، ومن هنا جاءت رغبتنا في منح فرصة رياضية تعزز توحيد الجهود لدعم الأطفال العرب، ودفعهم باتجاه تبني ممارسة الرياضة".