الأهلي يعلن: إصابة " السومة " خلع في الكتف

كشف نادي الأهلي عن نتيجة الفحوصات المبدئية التي أجريت لنجم الفريق الكروي الأول، عمر السومة، عقب مباراة أمس الخميس، ضد الرائد، (الجولة 15 من الدوري).

وأكد الأهلي أن الفحوصات الطبية الأولية، كشفت تعرض السومة لخلع في الكتف، وسيخضع اللاعب للأشعة بعد عودته إلى جدة، للتثبت من التشخيص النهائي.

وتعرض عمر السومة لإصابة في كتفه خلال تسجيله هدف الفوز (الثاني) للأهلي بشباك الرائد.

وسجل السومة مرتين ضد الرائد، ليخطف فوزاً ثميناً للأهلي 2-1 في دقيقتين (84 و85)، خارج قواعده، لينفرد بالمركز الثالث.