أخضر "تحت 16 عامًا" يدشِّن معسكره في جدة

ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا 2020

دشَّن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا مساء أمس الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، الذي يمتد حتى الرابع من الشهر الجاري في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.

واحتضن الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية الحصة التدريبية للأخضر، التي تركز العمل خلالها على تطبيق اللاعبين تمارين لياقية وتكتيكية.

من جانب آخر استدعى المدير الفني للأخضر عبدالوهاب الحربي (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا أعلن تأهله لكأس آسيا بعد تصدُّره مجموعته في التصفيات التي استضاف منافساتها في الخُبر شهر سبتمبر الماضي، التي ضمت إلى جانبه منتخبات (عُمان وسوريا وباكستان).