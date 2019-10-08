توقعات ثالث أيامها .. "هيكا" تضرب هذه المناطق و"المسند" يؤكّد

فيما يرى استمرارها كحالة مطرية قادمة من البوابة الجنوبية الغربية

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة الماطرة الأولى؛ حيث ستؤثر في أجزاءٍ متفرقة من المناطق الشمالية وأجزاءٍ من الوسطى.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "اليوم الثالث للحالة المطرية الأولى في هذا الموسم، ويتوقع أن تؤثر بسحبها وربما أمطارها على أجزاءٍ متفرقة من المناطق الشمالية وأجزاءٍ من الوسطى والغربية".

وأضاف: "من المتوقع أن تستمر الحالة المطرية القادمة من البوابة الجنوبية الغربية بتأثيرها في أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة #تسميات، قد قررت توثيق الحالة المطرية التي بدأت تأثيرها في أجزاءٍ من الربع الخالي، ثم توسعت غرباً باتجاه منطقة #نجران ثم مناطق #جازان #عسير #الباحة #مكة #المدينة خلال الأيام الماضية، باسم "هيكا".