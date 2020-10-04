"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة

نوّه بالجهود التي بذلها في توثيق وتعزيز علاقات التعاون والروابط الأخوية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بالرياض، اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد بن هلال البوسعيدي، الذي ودّعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.

وخلال اللقاء، نوّه الوزير الجبير بالجهود الطيبة التي بذلها السفير في توثيق وتعزيز علاقات التعاون والروابط الأخوية بين المملكة وسلطنة عمان، متمنياً له دوام التوفيق.

على جانب آخر، استقبل "الجبير"، في مكتبه بالرياض، اليوم، سفيرة مملكة هولندا المعينة لدى المملكة جانيت البيردا. وتمنى لها التوفيق في مهام عملها.