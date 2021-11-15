الشباب: جهد كبير للجهاز الطبي من أجل تجهيز المصابين

يسعى الشباب إلى تجهيز اللاعبين المصابين في الفريق الكروي الأول ( تركي العمار ، حسان تمبكتي وألفريد نداي) من أجل لقاء الفيصلي المنتظر، السبت المقبل ، في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الأبيض ، اليوم الاثنين ، عودة عبدالله الشامخ للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.
وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية، بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد، أعقبها تمارين فنية في منتصف الملعب.
يسعى الشباب إلى تجهيز اللاعبين المصابين في الفريق الكروي الأول ( تركي العمار ، حسان تمبكتي وألفريد نداي) من أجل لقاء الفيصلي المنتظر، السبت المقبل ، في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهدت تدريبات الأبيض ، اليوم الاثنين ، عودة عبدالله الشامخ للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.
وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية، بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد، أعقبها تمارين فنية في منتصف الملعب.