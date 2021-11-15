الشباب: جهد كبير للجهاز الطبي من أجل تجهيز المصابين

يسعى الشباب إلى تجهيز اللاعبين المصابين في الفريق الكروي الأول ( تركي العمار ، حسان تمبكتي وألفريد نداي) من أجل لقاء الفيصلي المنتظر، السبت المقبل ، في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الأبيض ، اليوم الاثنين ، عودة عبدالله الشامخ للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.

وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية، بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد، أعقبها تمارين فنية في منتصف الملعب.


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15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443 11:55 PM

الشباب: جهد كبير للجهاز الطبي من أجل تجهيز المصابين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يسعى الشباب إلى تجهيز اللاعبين المصابين في الفريق الكروي الأول ( تركي العمار ، حسان تمبكتي وألفريد نداي) من أجل لقاء الفيصلي المنتظر، السبت المقبل ، في الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات الأبيض ، اليوم الاثنين ، عودة عبدالله الشامخ للتدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة.

وفي الجانب الميداني، بدأت الحصة التدريبية، بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد، أعقبها تمارين فنية في منتصف الملعب.


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