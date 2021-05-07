بكلمات مؤثرة.. مقيم يودّع زوجته وأطفاله الخمسة بعد أن قضوا في حريق جدة

السفارة الفلسطينية في المملكة شاركته مشاعر المواساة

فُجِعَ مقيم فلسطيني بمصرع زوجته وأبنائه الخمسة بعد حريقٍ نشب في منزلهم بحي المروة بجدة.



ونَشَر والدهم تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "وداعاً فلذات قلبي اليوم بعد صلاة الجمعة سوف تكونون تحت التراب ومعكم المرأة التي أنجبتكم وزرعت بإخلاصها وتفانيها جعلي إنساناً يعشق تراب قدميها، وداعاً أحباب قلبي تركتوني وحيداً وأنا لا أستطيع البعد عنكم دقيقة، موعدنا في جنة الخلد، أحبكم".



وتضامنت سفارة دولة فلسطين في المملكة مع الحادثة وقالت: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وبمزيدٍ من الحزن والأسى يتقدّم السفير باسم الآغا، سفير دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية وطاقم السفارة لذوي الثكلى ولأبناء جاليتنا بأحر التعازي والمواساة باستشهاد المواطنين بدور أحمد البورنو، وأبنائها نغم نادر عيوش، وأشقائها تالين وكانت وبسنت وهتان، وكذلك السيدة رئيسة عبدالله الحليمي، وأبنائها غادة، إسلام، دحلان، وذلك بعد نشوب حريق في مقر إقامتهم في مدينة جدة".