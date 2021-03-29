نضيء الرياض.. 800 مصباح لكل واحد قصة ملهمة ومؤثرة.. هنا التفاصيل

دعوة للمشاركة في عمل جماعي لإنشاء هذا التركيب الفني

‬صمم لوكاس دي مان وباسكال ليبوك من شركة "نيو هيروز"، تركيباً استخدم في تصميمه أكثر من 800 مصباح، ليلقي ضوءاً جديداً على مدينة الرياض ضمن احتفالات نور الرياض.

ويهدف العمل على إعادة ربط سكان الرياض في مشروع فني يقدم لهم وللمدينة والعالم قصصاً ملهمة ومؤثرة.

ويحرص الفنانان من خلال هذا العمل على دعوة الناس للمشاركة في عمل جماعي لإنشاء هذا التركيب الفني، من خلال التقاط صورة لمصباحهم الجانبي والإجابة عن السؤال الوجودي الذي يهمّ البشرية وهو: ما الذي يمنحك الضوء؟

ويدعو العمل الزوار للتجول حول التركيب الفني ومسح رموز الاستجابة السريعة على المصابيح لاكتشاف ما يمنح سكان الرياض الضوء، ومشاركة قصصهم على الهاشتاق #نضيء_الرياض.