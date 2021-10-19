إتاحة جرعة ثالثة معزّزة للقاح كورونا للممارسين الصحيين

فلمبان: بالإمكان حالياً حجز موعد واختيار المراكز والمواعيد المتاحة

أعلنت وزارة الصحة، إتاحة جرعة ثالثة معزّزة للقاح كورونا للممارسين الصحيين.

وقال المدير الطبي والمنسق الإعلامي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدكتور محمد فلمبان؛ عبر حسابه في تويتر: لجميع الممارسين الصحيين، بالإمكان حالياً حجز موعد عن طريق تطبيق (أناة) لتلقي الجرعة المعزّزة، واختيار المراكز والمواعيد المتاحة.