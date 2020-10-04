بالفيديو.. "الخامري" يلتقي المعتمرين للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم

بتوجيهات الوزير "آل الشيخ"

التقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، اليوم الأحد، عددًا من ضيوف الرحمن من المعتمرين بالمواقيت؛ حيث تبادل معهم الأحاديث حول مستوى الخدمات المقدمة، واطمأن على الخدمات المقدمة لهم خلال أدائهم مناسك العمرة بعد الفتح التدريجي.

يأتي لقاء مدير الفرع بضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات وحرص الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين بعد فتح العمرة تدريجيًّا؛ ليتمكّنوا من تأدية المناسك بكل يسر وسهولة، في ظل التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد ضيوف الرحمن بالخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، مؤكدين أنها متميزة وترتقي لتطلعات المعتمرين والزوار، مثمنين بخدمات الفرش ودورات المياه وتوسعة المساجد وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للقضاء على جائحة كورونا العالمية، سائلين الله أن يجزي حكومة المملكة العربية السعودية على ما تقدم للإسلام والمسلمين من عناية ببيوت الله في الحرمين الشريفين والمواقيت المكانية.

