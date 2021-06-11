متحدث الموارد البشرية: تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس.. الثلاثاء القادم

‏⁧أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية⁩ أن البدء في تطبيق قرار ⁧منع العمل تحت أشعة الشمس⁩ سيكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021م.

وقال: تهيب الوزارة بأصحاب العمل ضرورة تنظيم ساعات العمل وفق ما نص عليه القرار؛ حفاظًا على صحة العاملين وتجنبًا للمخالفات.