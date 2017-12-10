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استهدف العديد من المواقع بعدة غارات انتهت بمقتل قيادات بالمليشيات الانقلابية

طيران التحالف يصطاد "خسروي" خبير الصواريخ الإيراني في أرحب ويرديه قتيلاً

لقي خبير الصواريخ الإيراني حسين خسروي مصرعه في قصف لطيران التحالف على مدينة أرحب قرب العاصمة اليمنية صنعاء، وفقًا لقناة العربية .

‏وكانت مقاتلات التحالف قد كثفت طيرانها خلال الأيام الماضية ، كما نجحت في استهداف العديد من المواقع الهامة وقتل على إثر تلك الغارات العديد من مليشيات الحوثي بينهم قيادات عدة .