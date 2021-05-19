"بن فرحان" يلتقي وزير خارجية بريطانيا ويناقش آخر المستجدات والتطورات في فلسطين

بحث تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، خلال زيارة رسمية إلى لندن، وزير الخارجية البريطاني دومينك راب.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442 09:03 PM

بحث تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك

"بن فرحان" يلتقي وزير خارجية بريطانيا ويناقش آخر المستجدات والتطورات في فلسطين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، خلال زيارة رسمية إلى لندن، وزير الخارجية البريطاني دومينك راب.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في فلسطين، كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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