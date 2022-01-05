بعد إصابة " يحيى الشهري .. فيروس كورونا يصيب " الغامدي"

قبل مواجهة الرائد والفتح " دورياً"

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، رائد الغامدي ، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الفتح، السبت المقبل ، في الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وتعد إصابة الغامدي الثانية في صفوف الرائد بعد يحيى الشهري لاعب الوسط الذي أعلن النادي إيجابية فحوصاته قبل أسبوع.