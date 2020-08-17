دراسة: ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 5.1% في شهر يوليو مع الـ15% بالمملكة

كشفت دراسة أعدّتها الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة على أساس سنوي بنسبة 5.1% في يوليو 2020م، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% خلال الشهرين السابقين.
وأوضحت "الدراسة" أن ارتفاع المؤشر بشكل رئيس نشأ من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+12.8%)؛ نظراً لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي طبقت في الأول من شهر يوليو 2020م.
من ناحية أخرى، جاء انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة، والتي انخفضت بنسبة 17.9% عن شهر يوليو 2019م، كعامل مؤثر في الحد من تضخم أسعار الحملة.
التغير السنوي
ووفق "الدراسة"، فقد سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة (+17.0%) في الاثني عشر شهراً الماضية حتى يوليو، وأرجعت ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة (+ 15.4%)، والتي كان متوسط تغيرها النسبي (+9.9%) للأشهر الثلاثة السابقة.
كما سجل باب أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة (+12.8%) متأثرا بارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة (+16.4%) وارتفاع أسعار المعادن الأساسية بنسبة (+11.9%).
وفي ذات "الدراسة"، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة (+11.9%) نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (+17.8%)، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (+11.3%)، كما سجل باب المعادن ارتفاعا بنسبة (+5.2%) نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمال بنسبة (+5.2%).
من ناحية أخرى، سجلت السلع المنقولة الأخرى انخفاضاً في أسعارها بنسبة (-6.1%) على أساس سنوي في يوليو 2020م؛ وأرجعت الدراسة ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة بنسبة (-17.9%).
أسعار الجملة
وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 7.9% عن شهر يونيو الماضي نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة، حيث سجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 7.9% في يوليو 2020م، وذلك بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % في الشهر السابق، متأثراً بشكل رئيس بارتفاع أسعار معدات النقل والمعادن الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 10.7% و11.0% على التوالي عن الشهر السابق، وللسبب نفسه، ارتفع متوسط أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+10.5%).
كما سجّلت جميع فئات المنتجات الرئيسية الأخرى زيادة في متوسط أسعارها مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والتبغ بنسبة (+9.7%)، وارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة (+ 9.2%)، وأسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة (+5.2%)، والسلع الأخرى المنقولة بنسبة (%5.1+).الهيئة العامة للإحصاء ضريبة القيمة المضافة
في مقدمتها المنتجات الزراعية وصيد الأسماك بأكبر زيادة في الأسعار
كشفت دراسة أعدّتها الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر أسعار الجملة على أساس سنوي بنسبة 5.1% في يوليو 2020م، بعد أن انخفض بنسبة 2.1% خلال الشهرين السابقين.
وأوضحت "الدراسة" أن ارتفاع المؤشر بشكل رئيس نشأ من ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+12.8%)؛ نظراً لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، والتي طبقت في الأول من شهر يوليو 2020م.
من ناحية أخرى، جاء انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة، والتي انخفضت بنسبة 17.9% عن شهر يوليو 2019م، كعامل مؤثر في الحد من تضخم أسعار الحملة.
التغير السنوي
ووفق "الدراسة"، فقد سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك أكبر زيادة في أسعار الجملة بنسبة (+17.0%) في الاثني عشر شهراً الماضية حتى يوليو، وأرجعت ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة (+ 15.4%)، والتي كان متوسط تغيرها النسبي (+9.9%) للأشهر الثلاثة السابقة.
كما سجل باب أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعا بنسبة (+12.8%) متأثرا بارتفاع أسعار معدات النقل بنسبة (+16.4%) وارتفاع أسعار المعادن الأساسية بنسبة (+11.9%).
وفي ذات "الدراسة"، سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة (+11.9%) نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (+17.8%)، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشا والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة (+11.3%)، كما سجل باب المعادن ارتفاعا بنسبة (+5.2%) نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمال بنسبة (+5.2%).
من ناحية أخرى، سجلت السلع المنقولة الأخرى انخفاضاً في أسعارها بنسبة (-6.1%) على أساس سنوي في يوليو 2020م؛ وأرجعت الدراسة ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات البترولية المكررة بنسبة (-17.9%).
أسعار الجملة
وارتفعت أسعار الجملة بنسبة 7.9% عن شهر يونيو الماضي نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة، حيث سجل مؤشر أسعار الجملة ارتفاعاً بنسبة 7.9% في يوليو 2020م، وذلك بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 % في الشهر السابق، متأثراً بشكل رئيس بارتفاع أسعار معدات النقل والمعادن الأساسية، والتي ارتفعت بنسبة 10.7% و11.0% على التوالي عن الشهر السابق، وللسبب نفسه، ارتفع متوسط أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة (+10.5%).
كما سجّلت جميع فئات المنتجات الرئيسية الأخرى زيادة في متوسط أسعارها مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والتبغ بنسبة (+9.7%)، وارتفعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة (+ 9.2%)، وأسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة (+5.2%)، والسلع الأخرى المنقولة بنسبة (%5.1+).