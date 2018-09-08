"هادي" للشعب اليمني: لن تنفذ التجربة الإيرانية ولو على رأسي.. أنتم في مقلتي

حيا وفد الشرعية المفاوض ودعا اليمنيين للصبر وأكد: صحتي بخير وأعود قريباً للوطن

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في كلمة بثتها الفضائية اليمنية، أن التجربة الإيرانية لن تنفذ في اليمن ولو على رأسه.

وأضاف: "نعيش صراعاً وقتّالاً منذ 60 عاماً لم نوفر خلالها لشعبنا المطالب الخمس الأساسية التي تتمثل في المال والكهرباء والصحة والتعليم والطرق"، مؤكداً أنه سيوفرها كل إقليم بنفسه خلال سنة بعد إنشاء اليمن الاتحادي.

وبعث "هادي" تحيـة إلى وفـد الشـرعية المفـاوض والذي يعلم أنه يفاوض على مشـروع اليمـن الاتحـادي لا ظـالم فيه ولا مظلوم.

‏وخاطب الرئيس اليمني شعبه قائلاً: "أيها الشعب اليمني العظيم من المهرة وحتى صعدة أنتم في مقلتي، عليكم بالصبر فما بعده الا الفرج"، وطمأن الجميع بأنه بخير وبصحة طيبة وقريباً سيعود إلى أرض الوطن.