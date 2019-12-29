"مكتب التربية العربي لدول الخليج" يواصل استقبال طلبات الترشح على جائزته

للبحوث والدراسات والمشروعات التربوية.. وقيمتها 200 ألف ريال

يواصل مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي استقبال طلبات الترشح لجائزته للبحوث والدراسات والمشروعات التربويةً للدورة الجديدة 2019 - 2020 التي بدأت في شهر مارس 2019 وحتى نهاية فبراير 2020 وتبلغ قيمتها 200 ألف ريال.



وتشمل الجائزة مجالي "الدراسات والبحوث" و"التجارب والمشروعات التربوية", حيث يتناول مجال الدراسات والبحوث موضوعي مهارات القرن الواحد والعشرين والذكاء الاصطناعي في التعليم، فيما يتناول مجال التجارب والمشروعات التربوية موضوعي تطبيقات التعلم المقلوب وتطبيقات منحى تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM .



وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين والمبدعين من أبناء الدول الأعضاء على إنتاج الأعمال التي تخدم أهداف التنمية الشاملة.



ويدعو المكتب الراغبين في التنافس على جائزته لزيارة الموقع https://rp.abegs.org ، للتسجيل والاطلاع على شروط الترشح.