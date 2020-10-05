رئيس وزراء ماليزيا يعزل نفسه بعد مخالطته مصابًا بـ"كورونا"

يواصل العمل من المنزل

أعلن رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، اليوم (الاثنين)، أنه سيعزل نفسه لمدة 14 يوماً؛ بعد أن تأكدت إصابة وزير كان قد حضر اجتماعًا حكوميًا رفيع المستوى أمس بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وذكر "محيي الدين" في بيان نقلته "رويترز"، أن وزير الشؤون الدينية ذو الكفل محمد البكري تأكدت إصابته بالفيروس، وأن كل من عُرف أنهم خالطوه عن قرب في اجتماع مجلس الأمن الوطني أمس لبحث تطورات "كوفيد-19" صدرت لهم أوامر بالعزل الذاتي المنزلي لمدة 14 يومًا، اعتبارا من الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وأضاف أنه سيدخل في حجر ذاتي في منزله لمدة 14 يوماً وفقاً لتوصية وزارة الصحة.

وأوضح رئيس الوزراء أن عزله لن يعطل عمل الحكومة وأنه سيواصل العمل من المنزل.