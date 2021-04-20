تحديد هوية 5 أشخاص في مشاجرة جماعية بجدة والقبض على 4 منهم بمكة

جارٍ القبض على الخامس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مشاجرة جماعية بين عددٍ من الأشخاص بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهة المختصّة بشرطة المحافظة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، وهم (5) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والسابع، قُبض على (4) منهم، وجارٍ القبض على الخامس، وجرى توقيفهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.