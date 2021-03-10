إعلان نتائج القبول المبدئي للكادر النسائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية على رتبة (جندي أول) للكادر النسائي. ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) يُرجى الدخول على الرابط الآتي https://jobs.sa.