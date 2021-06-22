"القصبي" يقف على أعمال فرع الوزارة والمركز السعودي للأعمال بالشرقية

كرّم الموظفين المتميزين وحثّ الجميع على بذل الجهود لتقديم خدمات نوعية

وقف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية؛ مطلعًا على آلية سير العمل وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء.

وتَفَقّد "القصبي" المركز السعودي للأعمال الذي يقدم خدمات متكاملة للمستثمر والتاجر، وبشراكة جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الأعمال.

جاء ذلك بحضور محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ونائبة وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، ومساعد وزير التجارة بدر بن عبدالمحسن الهداب، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، وعدد من قيادات الوزارة.

وكرّم وزير التجارة مجموعة من الموظفين والموظفات المتميزين في خدمات قطاع الأعمال والرقابة التجارية، وحث الجميع على بذل الجهود لتقديم خدمات نوعية لقطاع الأعمال والمستهلك.