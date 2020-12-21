صحف "إيطاليا".. منافس ثري ينافس "النصر" على صفقة الأرجنتيني "البابو"

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن ناد جديد انضم لقائمة الأندية الراغبة في ضم الأرجنتيني البابو قوميز لاعب فريق أتلانتا الإيطالي الذي يرغب النصر في التعاقد معه في الشتوية المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "tntsports" فإن نادي باريس سان جيرمان قد انضم للأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 33 عاماً لينضم بذلك لأندية النصر السعودي وروما وانتر ميلان وميلان الإيطاليين.

وكانت تقارير إيطالية سابقة قد تحدثت عن أن اللاعب يرفض فكرة الرحيل خارج إيطاليا وأنه يحبذ الانتقال لأي ناد إيطالي بعد خلافاته الأخيرة مع مدربه فريق الإيطالي الحالي.

وسبق وعرض النصر في الميركاتو الصيفي السابق مبلغ 15 مليون دولار للنادي الإيطالي للتخلي عن اللاعب وبالفعل وافق ناديه لكن عائلة اللاعب رفضت رحيله عن إيطاليا ما أدى لفشل الصفقة وقتها.