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في ختام الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الابتعاد بالصدارة هدف الاتحاد.. والنصر يسعى لاستعادة الوصافة

تُختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات مرتقبة.



أبها - الاتحاد

على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يحل الاتحاد (متصدر الدوري) ضيفًا ثقيلاً على أبهاء، والأخير يسعى للاستفادة من عاملَيْ الأرض والجمهور، والخروج بنتيجة إيجابية، تُقرِّبه أكثر من ربع الكبار، بينما يأمل الاتحاد في العودة بالنقاط الثلاث التي توسِّع الفارق بينه وبين مطارديه.



الفتح - الباطن

ويحل الباطن ضيفًا على نظيره الفتح على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.



مواجهة صعبة للطرفَيْن من أجل الهروب من مناطق الخطر.



النصر - الطائي

لقاء منتظر، يجمع النصر مع ضيفه الطائي على أرض ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.



النصر يسعى للقفز نحو الوصافة، وأخذ نصيبه من الطائي، والأخير بات يعاني، ولا يفصله عن صاحب المركز الأخير سوى 5 نقاط فقط.



وتأجلت مواجهة الفيحاء والهلال نظرًا لمشاركة الأخير في بطولة كأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.